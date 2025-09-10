とちぎテレビ 衆議院栃木５区選出の自民党の茂木前幹事長は１０日、国会内で記者会見を開き、総裁選挙への出馬を正式に表明しました。 「結果を出す。逆境を乗り越える。困難な使命を私に担わせていただき、次の世代にバトンをしっかり引き継いでいく。私のすべてをこの国に捧げたいと思っています」 茂木氏はこのように述べ、自民党の総裁選挙への立候補を表明しました。総裁選挙に立候補を正式に表明したのは茂木氏が初