11日朝の東京株式市場で日経平均株価は9日に更新していた取引時間中の史上最高値4万4186円を一時上回りました。前の日のニューヨーク株式市場でハイテク株が上昇していた影響で東京株式市場でも半導体関連株を中心に買われる動きが広がっています。7日に石破総理大臣が辞任を表明し次期政権への期待が先行したことや、アメリカの利下げ期待などから、今週は株価の上昇が続いています。三井住友DSアセットマネジメント・市川雅浩ス