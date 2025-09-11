1月結成のボーイズグループAHOF（アホプ）の公式ファンクラブ名が「FOHA（フォハ）」に決まった。アルファベットのグループ名を逆からつづった名称となった。8月20〜25日にファンクラブ名公募イベントを開き、全世界ファンからの投稿が続いた。結果「AHOF」の逆「FOHA」となり、「FOR（〜のため）」の意味が込められている。9日午後、グローバルファンコミュニティープラットフォーム「Weverse（ウィバース）」のライブ放送で発表