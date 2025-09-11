2013年にオープン国土交通省は2025年9月5日、空港法や検疫法上で「新石垣空港」となっていた「南ぬ島石垣空港」について、法令上で「石垣空港」に変更すると発表しました。【写真】すごい変化！ これが「旧石垣空港の跡地」その後の様子です新石垣空港は2013年、市街地近くにあった旧石垣空港から機能を移管する形で、市の中心部から10kmほど離れた場所で運用を開始しました。国土交通省は空港の名称変更の理由について「供用