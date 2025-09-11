レヴァークーゼンでワールドクラスのアタッカーへと成長し、今夏リヴァプールに移籍したドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツ。ブンデスリーガでは、他クラブで成長した選手が絶対王者バイエルンへ向かうケースが何度も起きてきた。ドイツ代表選手であるヴィルツもバイエルンのターゲットになっていたはずだ。ただ、今のブンデスリーガにはそれほどの魅力が無いのかもしれない。そう語るのは、元ドイツ代表MFミヒャエル・バラック氏だ