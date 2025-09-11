先日ヌーノ・エスピリト・サントを電撃解任したノッティンガム・フォレストは、新指揮官に昨季限りでトッテナムを離れたアンジェ・ポステコグルーを招聘した。この決断に驚いたサッカーファンは多いだろう。トッテナムやセルティックでポステコグルーが志向してきたサッカーと、ヌーノの下で堅守速攻スタイルを磨いてきたノッティンガム・フォレストでは戦い方がまるで異なるからだ。昨季のプレミアリーグにてトッテナムは全体5番