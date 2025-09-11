けさ、岐阜県郡上市でトレーラーが住宅に突っ込み、1人が搬送されました。 【現場の画像】木造住宅１階の“台所付近”にトレーラーが突っ込む 1人搬送 住人からトレーラーが「家に突っ込んだ」と110番 （今井貴之カメラマン）「運転席部分は外から見えないほど、民家の奥にまで突っ込んでいます」 事故があったのは、郡上市大和町徳永の国道156号沿いの住宅で、警察によりますときょう午前