ビジネスパーソンの人生の充実に不可欠なのは「学歴」より「学習歴」。社会人にとっての学びの重要性に、改めてスポットを当てていく（写真：jessie／PIXTA）学歴より重要な「学習歴」について考える学歴に関する論争は非常に昔から存在し、さまざまな立場からの意見が非常に活発に交わされている。この連載の記事一覧はこちらしかしながら学歴よりも本来はもっと重要な「学習歴」についてはあまり論じられていないのが実情だろう