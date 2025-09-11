東海豪雨から25年となり、犠牲者を追悼する集会で黙とうする参加者＝11日午前、名古屋市東海地方で10人が死亡、約7万棟が浸水した2000年9月の東海豪雨から25年となった11日、当時川の堤防が決壊した名古屋市西区で集会が開かれ、犠牲者を追悼した。住民らは被害を振り返りながら備えの大切さを再認識し、教訓を後世に語り継ぐ決意を新たにした。雨が降る午前6時前、同区の公園で「9.11」の形に並べた竹灯籠をともし、約30人が