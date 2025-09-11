◆米大リーグブレーブス―カブス（１０日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルーイストパーク）カブス・鈴木誠也外野手が１０日（日本時間１１日）、敵地のブレーブス戦に「３番・右翼」で先発出場し、初回に四球で１９試合連続出塁、５回には３試合ぶりの打点となる右犠飛を放った。本塁打は現地８月６日の本拠地・レッズ戦以来、３０試合出ていないがチームプレーに徹している。四球は得点にからまなかったが、５回１死三塁