石垣修理工事が行われている弘前城（青森県弘前市）の天守台基礎部分で、１７世紀の築城当時から１９世紀の天守再建までの約２００年間に２回の増改築があったことを示す跡が見つかった。文献に増改築の記述はあったが、実際に確認されたのは初めて。専門家は「弘前城の成り立ちを知る上で貴重な資料」と話している。今回、増改築の跡が見つかったのは、天守台の北西区域。江戸時代後期の１８１０年に再建された現在の天守台の