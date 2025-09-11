10月を予定している自民党総裁選が経済に与える影響について、エコノミストの崔 真淑氏に聞いた。【映像】主な“ポスト石破”崔氏は「これまでの日本の総裁選は外交、経済、マーケットにそれほど影響を及ぼさなかったが今回は全く違う」と述べ、その“3つの理由”を以下のように語る。「1つ目は、右寄りの総裁が誕生すると中国、韓国との関係、東アジアの地政学リスクがある」（崔 真淑氏、以下同）「2つ目が、それに伴って防