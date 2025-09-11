マット・デイモンとベン・アフレック共演の映画『Rip／リップ』予告編映像が公開された。『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』（1997）の黄金コンビによる期待の犯罪スリラーだ。 ﻿ デイモンとアフレックがマイアミ市警役として危険な麻薬捜査に挑む実話モノ。廃墟と化した隠れ家で何百万ドルもの現金が発見されたことをきっかけに、マイアミ警察のあるチーム内の信頼が崩れ始める。発見された金額