俳優キム・ウビンが絶妙なカリスマ性で“雑誌撮影のプロ”の品格を再び証明した。【写真】キム・ウビン♡シン・ミナの“東京お忍びデート”キム・ウビンがファッションライフスタイル誌『Esquire Singapore（エスクァイア・シンガポール）』9月号の表紙を飾り、強烈で高級な雰囲気で視線を釘付けにしている。公開された写真のなかのキム・ウビンは、クラシックなサンドベージュトーンのスーツからモダンな革ジャケットまで完