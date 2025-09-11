イノベーションホールディングスは、ウエルスアドバイザーが１１日付リポートで、店舗家賃保証事業の拡大を期待しているとした。これまで都内を中心に１都３県でのみ展開していたが、９月から大阪にも出店し、事業を開始している。リポートでは、テナントリーシングや入居から退去までの業務サポート、設備トラブルの解決サポート、中国語通訳サポートなど、同社の強みである事業用不動産に関する専門性の高いサービスを提