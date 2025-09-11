女子ゴルフの人気選手、金田久美子（３６）が８日、自身のインスタグラムを更新。夏のコーデを写真とともに振り返った。「今年も袖嫌いデニムずきを発揮した夏でした。もう秋ですね」とつづり、白デニムに背中全開の大胆コーデや肌が眩しいノースリーブ姿の写真を公開。「今年の夏は大人っぽくなりたくて髪暗くしてみたけど年増が増した感で似合わない気がしたのでやめました！」と、記した。コメント欄などでは「カッコいい