2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）が9月10日、北京市内で開幕しました。今回の交易会にはオーストラリアやドイツ、世界知的所有権機関（WIPO）など85の国と国際機関が参加、出展しています。今年上半期（1〜6月）の中国のサービス貿易総額は前年同期比8％増の3兆9000億元（約87兆円）で、過去最高を記録しました。今回の交易会は国際色が非常に豊かで、85の国と国際機関が参加し、約2000社が来場出展しています。うちフ