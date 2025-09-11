10日の午後、タクシーに乗りながら料金を支払わなかったとして、福島県の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、福島県福島市笹木野の自称会社員の男（32）です。 警察によりますと男は、5日に山形県米沢市駅前一丁目地内で、料金を支払うように装ってタクシーに乗り、山形市七日町二丁目地内まで走らせたにもかかわらず料金を支払わなかったものです。 支払わなかった料金は4万3260円だということです