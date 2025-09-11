イスラエル軍は１０日、イエメンの首都サヌアなどで、反政府勢力フーシの広報本部や燃料貯蔵施設などを攻撃したと発表した。フーシがイスラエルに向けて無人機やミサイルの発射を続けていることへの報復としている。フーシの保健当局によると、イスラエル軍の攻撃で３５人が死亡し、１３０人以上が負傷した。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１０日の声明で、「我々を攻撃する者は誰であれ追及する」と述べ、攻撃を続