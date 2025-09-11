熊本県内の経済団体が、交通渋滞の早期解消を求める要望書を熊本市に提出しました。 熊本経済同友会 笠原慶久 代表幹事「経済5団体から提出します。よろしくお願いします」熊本市 大西一史 市長「ありがとうございます」 要望したのは、熊本経済同友会や熊本県経営者協会など県内の経済5団体です。 要望書では「交通渋滞解消が喫緊の最重要課題」とした上で、市電と路線バスの乗務員の待遇改善やバスレーンの設置拡大など