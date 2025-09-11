◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）右肩痛のため６０日間の負傷者リスト入りしているドジャース・佐々木朗希投手（２３）の今後について１０日（日本時間１１日）、ロバーツ監督が言及した。前日９日（同１０日）に３Ａで５度目のリハビリ登板に臨み、今季最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測するなど５回途中３安打３失点８奪三振と力投した右