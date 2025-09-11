◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年9月10日ロサンゼルス）ドジャースのアーロン・ベイツ打撃コーチ（41）が10日（日本時間11日）、本拠でのロッキーズ戦前に取材対応。大谷翔平投手（31）の新パフォーマンス「ゴルフポーズ」が生まれた経緯について語った。大谷が7日のオリオールズ戦で菅野から2発を放ち、ダイヤモンドを回る際にゴルフのパターのポーズを2度披露。このポーズについて、地元局「スポーツネット