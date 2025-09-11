企業の景況判断指数財務省と内閣府が11日発表した7〜9月期の法人企業景気予測調査は、大企業全産業の景況判断指数（BSI）がプラス4.7だった。半導体関連での需要増加やサービス業がけん引し、2四半期ぶりのプラスとなった。7月の日米関税交渉の合意で悪影響への懸念は一定程度緩和されたもようだ。大企業の製造業はプラス3.8と3四半期ぶりにプラスだった。4〜6月期でマイナス16.1と落ち込んだ自動車・同付属品製造業は、プラス