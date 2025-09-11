参政党政調会長補佐に就任した豊田真由子氏が１１日、フジテレビ系「サン！シャイン」に生出演。今回の就任に「皆ビックリ、私もビックリ」と言ってスタジオを笑わせた。豊田氏は、８年前の国会議員時代に、秘書に対し「このハゲ！」などと暴言を吐き、大騒動に発展したこともあり、最初は今回のオファーを断ろうと思っていたという。「政治、あんなヤクザな世界にもう２度と戻りたくないと思った」と言い「自分に何ができるの