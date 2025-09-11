新ミニアルバム「Rich Man」を5日に発表したaespa（エスパ）が、本格的なグローバル活動を開始する。渡米し、12日に生放送される米ABCの代表モーニングショー「Good Morning America」に生出演し、Fox TVの人気トークショー「Jennifer Hudson Show」の録画にも参加する予定だ。「Good Morning America」には、22、23年に続き、3度目の出演となる。両番組で、新アルバムの舞台を披露し、トークで盛り上げる予定だ。「Jennifer Hudso