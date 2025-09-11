サムコは大幅高。１０日取引終了後に発表した２５年７月期単独決算は売上高が前の期比１３．９％増の９３億４２００万円、営業利益が同１６．１％増の２３億４２００万円だった。ＡＩ関連投資を背景としたデータセンター向け半導体需要の成長が追い風となった。続く２６年７月期の売上高は前期比９．２％増の１０２億円、営業利益は同５．０％増の２４億６０００万円と連続過去最高更新の見通し。配当予想は前期比同