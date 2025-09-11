南海プライウッドは高い。１０日取引終了後、フランスを拠点に合板・木材製品の製造販売事業を展開するＥＴＡＢＬＩＳＳＥＭＥＮＴＳＧＵＹＪＯＵＢＥＲＴの株式を１００％取得し、子会社化すると発表した。欧州合板市場でのシェア拡大を目指す。これが手掛かり材料となっているようだ。 出所：MINKABU PRESS