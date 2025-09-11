丸千代山岡家は３日ぶりに反発している。同社は１０日の取引終了後、８月の既存店売上高が前年同月比２１．０％増だったと発表した。２０２２年４月以来、４１カ月連続で前年同月を上回っており、堅調に推移するトップラインを好感する買いが入っている。８月の既存店は客数が同１７．８％増、客単価が２．７％増になった。 全店売上高は前年同月比２６．４％増。客数、客単価ともに前年同月を超えた。 出所：MINKABU PR