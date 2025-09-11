【pecoレシピ】ウチのこどもが喜ぶレシピ！レンチンするだけ！無限肉キャベツ材料（4人分）キャベツ：1/4個豚ひき肉：400g玉ねぎ：1/2個卵：1個片栗粉：大さじ1ごま油：大さじ1塩：適量黒こしょう：適量【たれ】ぽん酢しょうゆ：大さじ2砂糖：小さじ1/2ごま油：小さじ1白ごま：適量調理工程1キャベツを千切りにし、平らな耐熱容器に敷き詰める。2豚ひき肉・玉ねぎ（みじん切り）・卵・片栗粉・ごま油・塩・黒こしょうをビニール袋