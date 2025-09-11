俳優の中野英雄（60）が10日、自身のインスタグラムを更新。愛車を披露した。中野は「コイツで毎日買出し」とコメントし、半袖短パンにサングラス姿で愛車のバイクにまたがる写真を投稿。「10年以上使ってるカブですが私には最高」とつづった。