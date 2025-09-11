元HKT48でタレントの田中美久（23）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を投稿した。「夏の終わり秋の始まり」と題し、白を基調とした黄色い花柄の浴衣ショットを公開した。花飾りを使って髪を後ろで束ね、手にはうちわ。古民家で金魚鉢をデザインした風鈴を手にした風情のある写真もアップした。田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した