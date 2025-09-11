ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３年連続４度目のＭＶＰを受賞できるのか。ＦＯＸスポーツ（電子版）は１０日（日本時間１１日）にＭＬＢの今季のアワード予想を「ＭＶＰはジャッジかローリーか？大谷は３連覇か？」と題して、ローワン・カブナー記者とディーシャ・トーサー記者の見解を紹介した。ナ・リーグのＭＶＰ争いの本命はいうまでもなく大谷だ。打率２割８分、４８本塁打、９０打点、１８盗塁は史上初の「５０本塁