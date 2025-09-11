鎌倉の銘菓として人気の「鳩サブレー」を販売する豊島屋では、鳩サブレーをモチーフとした様々な鳩グッズを販売しており、どのアイテムも超人気。今年だけでも「鳩ッション」や「鳩の日」記念グッズといった新しいグッズも登場しました。そんな豊島屋から、今後、人気グッズになること間違い無しの新商品が発表されました。それがこの『鳩ぽっぽーち』です。鳩ぽーち…ではなく『鳩ぽっぽーち』。ネーミングかわいい♡ふわふ