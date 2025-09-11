ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「トラックが家に突っ込んだ」と110番通報…運転手の救助活動続く 岐… 交通事故 岐阜県 時事ニュース メ〜テレニュース 「トラックが家に突っ込んだ」と110番通報…運転手の救助活動続く 岐阜 2025年9月11日 8時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11日早朝、岐阜県郡上市の国道沿いの住宅にトラックが突っ込んだ 住宅の住人が「トラックが家に突っ込んだ。家族は無事」と通報したという トラックの運転席部分が住宅にめり込んでおり、救助活動が続けられている 記事を読む おすすめ記事 SUPER EIGHT横山裕、ファンとのBBQが「神イベント」“価格設定”に隠された壮絶人生と家族愛 2025年9月10日 20時30分 【速報】アメリカ・ユタ州で共和党支持の保守系活動家チャーリー・カーク氏が銃撃され死亡 トランプ氏「彼ほどアメリカの若者たち理解する人はいなかった」 2025年9月11日 6時48分 《衝撃の三角関係》坂口健太郎（34）、永野芽郁（25）とも付き合っていた！“一般女性と同棲”のウラで発覚「お付き合いしていたことは事実」事務所が認める 2025年9月10日 16時0分 不倫謝罪の人気女性YouTuberが秋田県の村から強制退去、「地域おこし協力隊」自ら退任 2025年9月10日 20時27分 第3子誕生の千原ジュニア 母子ともに救急搬送されていた「今やからしゃべれるんですよ、もう大変で」 2025年9月10日 11時18分