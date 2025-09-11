女優の畑芽育（23歳）が、9月11日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。プライベートで“愛情をたっぷり注いだ人”について語った。10日に都内で行われた、電機設備メーカー「TMEIC」の新CM発表会に登壇した畑が、番組のインタビューに対応。最近、プライベートで“愛情をたっぷり注いだ人”がいるとして、「私、芸人さんが大好きで。特にゆりやんレトリィバァさんが大好きなんですけど、単独ライブに一人で行っ