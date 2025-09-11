「疲れた。日本に帰りたい」【写真】アインシュタイン稲田がインスタ乗っ取られる…知らないうちに成り済まされる怖さベトナムとタイで3年以上、逃亡生活を続けていた特殊詐欺グループの幹部の男は先月29日、逃亡先のタイから警視庁捜査本部に電話をかけ、こう音を上げて帰国を告げたという。高齢者から現金をだまし取ったとして、警視庁暴力団対策課は帰国した8日、電子計算機使用詐欺などの疑いで住所・職業不詳の蓮見晋平容