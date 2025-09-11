「ポスト石破」候補が蠢いている。【もっと読む】公明党が自民党総裁選に異例のドーカツ…「ポスト石破」本命の高市早苗氏&小泉進次郎氏に影落とす自民党は9日の総務会で、石破首相の退陣表明に伴う総裁選について、党員投票を含むフルスペック型とすることを正式に決定。国会議員295票と党員票295票の計590票で争われることになった。参院選では自民支持層が参政党に流れたとされ、党関係者からは「保守層を取り戻せるリ