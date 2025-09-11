女優でエッセイストの吉行和子さんが2日、肺炎のため亡くなった。90歳。所属事務所テアトル・ド・ポッシュが8日、公式サイトで発表した。【追悼 吉行和子さん】「金八先生」で共演した女優・川上麻衣子が“娘”としての胸中語る1935年8月9日生まれ、東京都出身。父は作家の吉行エイスケ氏（享年34）、母は1997年に放送されたNHK連続テレビ小説「あぐり」のモデルになった吉行あぐりさん。あぐりさんは2015年に107歳で肺炎で