オジサンには懐かしい昭和のドラマ「仮面の忍者 赤影」が帰ってくる！ リメーク版「仮面の忍者 赤影」（テレビ朝日系＝日曜深夜0時10分）は10月27日（26日深夜）からスタート。「赤影、参上！」の名セリフでおなじみの忍者もので、原作は横山光輝氏の漫画。1967〜68年に連ドラで実写化され、子どもを中心に大人気となった。【もっと読む】“河合優実劇場”と化した朝ドラ「あんぱん」…山口百恵+田中裕子の逸材に「天城越え」リ