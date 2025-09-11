米国の無人偵察・攻撃ドローンが発射したヘルファイアミサイルを受けながらも損傷なく飛行を続ける未確認飛行体(UFO・Unidentified Flying Object)の映像が公開された。米当局はこれを未確認空中現象(UAP・Unidentified Aerial Phenomena)に分類している。9日(現地時間)のNBC放送によると、エリック・バリソン米下院議員(共和・ミズーリ州)は下院機密解除タスクフォース公聴会で内部告発者から情報提供を受けた同映像を公開した。