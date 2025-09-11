米国政府の不法滞在者取り締まりにより逮捕・拘禁された現代自動車とLGエナジーソリューションの合弁バッテリー工場の労働者300人がチャーター便で帰国する予定だ。だが工場稼動への影響は避けられず非常灯が点灯した。LGエナジーソリューションによると、4日のバッテリー工場取り締まり後に出張者は急いで帰国した。追加取り締まりの懸念で新規派遣も止まった。駐在員ビザを持っている社員と現地スタッフが最小限の管理業務だけ継