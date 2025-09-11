BTS（防弾少年団）のメンバーV（ブイ） の愛犬ヨンタンの誕生日を迎え、世界中のファンが温かい寄付でその思い出を振り返った。7日は、V の愛犬ヨンタンがこの世を去った後に迎えた初めての誕生日だった。ヨンタンはBTSの「8人目のメンバー」と呼ばれるほど、ファンに大きな愛を受けてきた存在だ。V は2021年12月、あるメディアとのインタビューで「タニ（ヨンタンの愛称）は生まれたときから健康が良くなかった。それでも頑張って