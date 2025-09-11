ロシアのドローン（無人機）数機がポーランドの領空を侵犯し、ポーランド軍が撃墜するという事件が発生した。ポーランド軍は10日（現地時間）、「ロシアがドローンでウクライナ領土を攻撃する過程で、自国の領空を前例なく侵犯した」とし「レーダーが10個以上の飛行体を捕捉し、このうち脅威となる一部を無力化（撃墜）した」と発表した。ロイターによると、ポーランドのF−16、オランダのF−35戦闘機とイタリアの空中早期警戒管制