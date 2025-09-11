1950年代の高度経済成長期に産声を上げた日本のマンションは、歳月とともに老朽化が進んでいます。そんな中、近年よく聞くようになった議論が「マンションの建て替え」です。政府は区分所有法などマンション関連法の改正を閣議決定し、2026年4月に施行の予定。来春以降、今以上にマンション建て替え、改修をしやすい環境が整う見込みです。あなたの住んでいる、購入を検討しているマンションで建て替え論議が起きたらどうすればい