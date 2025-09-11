女優で歌手の菊池桃子(57)が11日までに自身のインスタグラムを更新。夫の66歳誕生日を祝福し、夫婦ショットを披露した。菊池は元内閣審議官の新原浩朗氏と19年に再婚。前夫、プロゴルファーの西川哲との間に1男1女をもうけている。新原氏は10日に66歳の誕生日を迎え、菊池はストーリーにアート作品の中から夫婦で顔を出す2ショットをアップ。「Happy Birthday,mydear husband！」（親愛なる私の夫よお誕生日おめでとう！