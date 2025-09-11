【ロンドン＝蒔田一彦】英ＢＢＣによると、英国のチャールズ国王（７６）と次男のヘンリー王子（４０）が１０日、ロンドン市内で面会した。面会は国王が自らのがんを公表した直後の２０２４年２月以来１９か月ぶりで、王室と王子の関係改善につながるかどうか注目されている。ヘンリー王子は２０年に王室の公務から引退し、現在は米国で暮らしているが、慈善活動のため８日に一時帰国した。この日は王室の邸宅クラレンスハウス