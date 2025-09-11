「巨人４−３広島」（１０日、東京ドーム）広島が巨人に敗れ６連敗。ＤｅＮＡも勝ったため、ＣＳ圏がまたさらに遠のいた。同点で迎えた八回、リリーフ登板した３人目の島内が、先頭打者を四球で歩かせたのが響いて決勝点を献上。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は与四球対策として「ブルペンでの球数増」と、捕手の「ムダ球要求の見直し」を提案した。◇◇決勝点を奪われた原因は先頭打者への四球。一番やってはい