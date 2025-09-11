ANAあきんどは、マイルが貯まるふるさと納税サイト「ANAのふるさと納税」で、「10年目の感謝祭」第6弾を9月1日から30日まで実施している。期間中に参加登録をし、ANAカードで合計1万円以上の寄付をした人に、ANAカードマイルプラスが2倍、抽選で最大で10倍を付与する。寄付額に応じてマイル数は異なる。参加登録が必要で、寄付申込時と参加登録時のANAカードのすべてのお客様番号が一致している必要がある。ボーナスマイルは用途・