日々の食事づくりで使う炊飯器と土鍋。どちらが光熱費を安く抑えられるかは気になるポイントです。 この記事では、両者の特徴や使い方を整理し、光熱費の計算例を示しながら比較します。さらに光熱費以外の視点も紹介し、あなたの生活に合った選び方を提案します。節約を目指す方はぜひ参考にしてください。 炊飯器と土鍋、それぞれの特徴と使い方 炊飯器は主に電気でご飯を炊く家電で、多くの機種は時間管理や火力