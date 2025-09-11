「暇さえあれば シーズン3 #7」 第98回米国アカデミー賞国際長編映画賞の韓国代表に選出された映画「NO OTHER CHOICE(ノー・アザー・チョイス)(英題)」(2026年3月日本公開予定)への出演が注目を集めるユ・ヨンソク。鬼才パク・チャヌク監督の3年ぶり新作であることに加え、主演の夫婦役を演じるのがイ・ビョンホン＆ソン・イェジンとあって世界的な関心を集めている。熱狂的な支持を集めた「賢い医師生活」シリーズ以降も順調